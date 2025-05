Ibama aprova plano de pesquisa da Petrobras na Foz do Amazonas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente aprovou ontem o plano de pesquisa marítima da Petrobras na Bacia da Foz do rio Amazonas para atendimento a emergências. Durante cinco anos, a petrolífera tentou obter a licença para explorar petróleo na margem equatorial, sempre com o pedido negado. Na última tentativa, feita em 2023, o Ibama entendeu que a Petrobras não havia apresentado soluções para socorro de animais em caso de vazamento de óleo. À época, a previsão era que demoraria 43 horas para que uma embarcação de resgate chegasse ao local. A pesquisa é uma das principais etapas para a liberação da perfuração. A área em estudo fica a 175 km da costa do Amapá e inclui o recife de corais da foz do rio Amazonas, que só foi registrado em 2016 e tem uma área estimada do tamanho do Rio Grande do Norte. O Ibama diz que, no entanto, "a continuidade do processo de licenciamento dependerá da verificação, em campo, da viabilidade operacional do Plano de Emergência Individual". Saiba mais.

Câmara deve votar hoje projeto que acaba com descontos associativos no INSS. Em meio às investigações que apuram desvios ilegais bilionários em benefícios, os deputados podem aprovar urgência para discutir um projeto com um único artigo que invalida o trecho da lei de 1991 que permitiu os descontos associativos automáticos, direto na folha de pagamentos do INSS. Caso a lei seja alterada, as associações dependerão de contribuições feitas diretamente pelos aposentados e pensionistas, sem intermediação do poder público. A iniciativa é a primeira resposta política da Câmara à operação da PF. Além de mudar as regras, o Congresso ainda pode investigar o assunto em uma CPI.

STF julga hoje denúncia contra núcleo de militares na trama golpista. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal analisa o recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os militares acusados de planejar o assassinato do ministro Alexandre de Moraes. A denúncia da PGR diz que um grupo de seis pessoas, disfarçadas em codinomes, colocou em prática o plano para prender e matar Moraes. Os investigadores identificaram que os suspeitos conversavam em grupo no aplicativo Signal e as trocas de mensagens e a geolocalização de um deles, segundo a denúncia, mostram que o grupo estava a postos para executar o plano em 15 de dezembro de 2022. No grupo denunciado há dois generais, quatro coronéis e cinco tenentes-coronéis, além de um policial federal. Saiba mais.