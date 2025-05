Sob a terra, no tatuzão

Evento cultural

20 anos da Virada

Público acompanha show de Liniker na Virada Cultural Imagem: Marcelo Justo/UOL

A Virada Cultural chegou aos seus 20 anos de existência com mais uma edição no sábado (24) e no domingo (25), tentando recuperar o prestígio e o engajamento da população que ocorria em seus primeiros tempos e andou em baixa recentemente.

A Folha de S. Paulo fez uma análise crítica desta edição e considerou o saldo artístico favorável. Leia análise.

Dias antes do evento, Alê Youssef, colunista do UOL e ex-secretário da Cultura de São Paulo (e ex-curador da Virada), fez um balanço sobre as expectativas e os problemas da edição deste ano. Clique aqui para ler a coluna.