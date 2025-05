STF ouve ex-ministros e líderes partidários em ação da trama golpista

O ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro Marcelo Queiroga será ouvido hoje no STF como testemunha de defesa do general Augusto Heleno na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022. Ele é uma das 10 testemunhas de defesa do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Além dele, estão previstos para esta semana os depoimentos dos também ex-ministros Eduardo Pazuello, Paulo Guedes e Ciro Nogueira, além do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Paulo Guedes é testemunha de Anderson Torres; Pazuello, Nogueira e Costa Neto foram arrolados como testemunhas de defesa de Jair Bolsonaro, e devem ser ouvidos na sexta-feira.

INSS começa a devolver descontos indevidos. A partir de hoje o Governo Federal começa a devolver as mensalidades associativas descontadas indevidamente de aposentados e pensionistas no mês de abril. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, serão reembolsados, ao todo, R$ 292 milhões. No final de abril, o INSS determinou a suspensão de todos os descontos desse tipo, mas como a folha de pagamento já estava fechada, os descontos ainda foram realizados. O órgão, no entanto, reteve esses valores e não repassou às entidades. A devolução será feita automaticamente junto com o pagamento regular dos benefícios, de 26 de maio a 6 de junho. Para descontos indevidos mais antigos, o aposentado ou pensionista deve fazer o pedido ao INSS.

Carlo Ancelotti chega ao Brasil e faz hoje primeira convocação. O ex-técnico do Real Madrid e novo treinador da seleção brasileira chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo novo presidente da CBF, Samir Xaud. A sua apresentação está marcada para as 15h de hoje, na Barra da Tijuca, quando o técnico fará a primeira convocação. Os próximos jogos da seleção, das eliminatórias para a Copa do Mundo, ocorrem em 5 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai. Depois que Ancelotti deixou o Real Madrid, o clube anunciou que o ex-jogador Xabi Alonso será o novo treinador.