Moraes abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro para apurar atuação nos EUA

MPF reúne órgãos para discutir ressarcimento de descontos indevidos do INSS. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, fez ontem uma reunião com o INSS, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública da União para discutir um acordo para garantir o ressarcimento dos valores descontados de forma ilegal de aposentados e pensionistas. O procurador federal dos Direitos do Cidadão, Nicolao Dino, disse que há uma busca urgente por resultados que beneficiem os prejudicados e que só um esforço coletivo e uma convergência das instituições na justiça vão evitar demora no ressarcimento das vítimas.

Carlo Ancelotti assume a seleção e faz convocação sem Neymar. O técnico italiano fez ontem sua primeira convocação da seleção brasileira de futebol e apostou na velha guarda com nomes como Alex Sandro, Danilo, Casemiro e Richarlison. O italiano não chamou Neymar, que voltou recentemente aos gramados após lesão muscular, e disse que priorizou a escolha de jogadores "que estão bem". A estreia de Ancelotti será no dia 5 de junho contra o Equador, no Monumental de Guayaquil. A seleção volta a campo no dia 10 para encarar o Paraguai na Neo Química Arena. Veja a lista dos convocados.

Conselho do Corinthians aprova impeachment e afasta presidente. Em reunião extraordinária realizada na noite de ontem, 176 conselheiros do clube votaram a favor da destituição de Augusto Melo, e 57 pela continuidade da gestão. Um conselheiro votou em branco. Melo não compareceu ao local da reunião, no salão nobre do Parque São Jorge, e fez um pronunciamento afirmando que sairá de "cabeça erguida". O afastamento ocorre depois de ele ser indiciado pela Polícia Civil de São Paulo no caso Vai de Bet, enquadrado nos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. O vice-presidente, Osmar Stábile, assume o cargo temporariamente até que seja convocada nova eleição. Saiba mais.