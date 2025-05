Montanha dos EUA contra Moraes deu à luz um rato

Leonardo Sakamoto, também no UOL News, avalia o impacto da medida no Brasil: "Do ponto de vista prático: mesmo com uma sanção futura a Moraes, alguém acha que ele ou a Primeira Turma do STF vão mudar um milímetro do julgamento sobre atos golpistas por conta da cassação de visto ou por eles não poderem mais ter conta nos Estados Unidos?".

