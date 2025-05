Aumento do IOF azeda o clima entre o governo e o Congresso

O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse ontem que espera que o governo Lula aponte outra solução para arrecadar recursos no lugar da elevação da alíquota do IOF, anunciada na semana passada para compensar as perdas no orçamento. Motta disse ainda que se o governo escolher acionar o Judiciário vai "piorar o ambiente com o Congresso". Ele defendeu a necessidade de o governo definir medidas estruturantes e colocar em discussão assuntos como a revisão dos benefícios fiscais, a desvinculação das receitas e o andamento da reforma administrativa. Disse ainda que o presidente Lula "precisa tomar pé da situação" e que a equipe econômica tem o prazo de 10 dias para apresentar uma alternativa. Após esse prazo, anunciou que será criado um grupo de trabalho para avaliar os benefícios fiscais. As bancadas têm pressionado Motta a colocar a derrubada em pauta e ele disse, após reunião com líderes, que se a avaliação do governo for a de manter o decreto, "nossa alternativa pode ser pautar" o projeto que susta a medida. Leia mais.

Termina hoje o prazo para entregar declaração do IR. Até às 23h59 ainda dá tempo para enviar a declaração anual e Imposto de Renda e evitar pagar multa, que parte de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido. O primeiro lote de restituição do IR 2025 também será pago hoje, mesmo dia em que se encerra o prazo para a entrega da declaração. Serão pagas 6,2 milhões de restituições e o montante, de acordo com dados da Receita Federal, será de R$ 11 milhões, o maior valor já liberado em um lote inicial. Receberão primeiro contribuintes que possuem prioridade legal: idosos a partir de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou que sofram de doença grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Veja como consultar.

Trump consegue suspender liminar que proibiu tarifaço. Uma corte federal de apelação dos Estados Unidos restabeleceu ontem a cobrança das tarifas globais anunciadas por Donald Trump, um dia depois de um tribunal comercial ter decidido que o presidente havia excedido sua autoridade ao impor as taxas e ordenado o bloqueio imediato das medidas. O Tribunal de Apelações não apresentou parecer ou justificativa. Em suas redes sociais, Trump comemorou decisão, acusou o tribunal comercial de agir contra a economia do país "por ódio", e disse que seu tarifaço tem sido "bem-sucedido" com "trilhões de dólares vindos de outros países" injetados na economia dos EUA. Leia mais.