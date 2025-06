Soco de homem rico na cara de mulher trabalhadora é absurdo social

A exposição "Design e Cotidiano na coleção Azevedo Moura" está aberta desde 27 de maio no salão de exibições temporárias do Museu do Ipiranga. Este evento foi destacado pela coluna "Andanças na Metrópole", da Folha.

Com 930 objetos de pessoas que vieram para o Brasil há cerca de 150 anos, a exposição permite imaginar como elas viviam e expõem grande qualidade artesanal.

Também possibilitam uma reflexão sobre a perenidade dos produtos de uso corriqueiro e fazem uma espécie de crítica ao consumismo e à obsolescência programada.

Os utensílios expostos pertencem ao acervo do casal de arquitetos gaúchos Tina e Calito de Azevedo Moura, que os garimparam em viagens pelos estados do sul do país desde os anos 1970.

São objetos belos na sua simplicidade e funcionalidade, que passaram por várias gerações de famílias.

"Não se trata de bens de consumo das elites, mas de objetos do povo, achados também em outros lugares do Brasil. Ao entrar em contato com a coleção, o público vai reconhecer elementos que talvez façam parte de suas próprias histórias e que podem ter sido vistos nas casas de seus avós e parentes", escreveu Vicente Vilardaga, autor da coluna.