Plano Juventude Negra Viva esbarra na falta de adesão dos estados

Pará, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Sul e Piauí também aderiram ao plano. Outros, como Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Tocantins e Goiás, estão em processo de adesão. Os demais estados ainda não têm previsão de quando — ou se — vão assumir compromisso com as metas do plano, segundo o ministério.

Saiba mais na reportagem de Laila Nery.

Leia aqui

Neste país, a algema tem endereço, e quase sempre começa no mesmo lugar: na cor da pele Cris Guterres, colunista do UOL

Algemado, sem camisa e cercado de policiais. A forma como se deu a prisão de MC Poze do Rodo, suspeito de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico, gerou diversas críticas. Entre elas, as diferenças de tratamento nas prisões quando são de pessoas brancas. Cris Guterres falou sobre o assunto e relembrou a prisão do bicheiro Rogério de Andrade, acusado de mandar executar diversos assassinatos. Preso no ano passado, ele foi conduzido pela polícia de forma calma, vestido e sem algemas. MC Poze, que nega todas as acusações, foi solto nesta segunda (2).

Leia Mais