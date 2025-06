STF marca interrogatórios de Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, marcou a data de início dos interrogatórios do primeiro núcleo da trama golpista de 2022 para a próxima semana. A partir do dia 9, Jair Bolsonaro e os outros sete réus da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder após derrota para Lula, em 2022, serão ouvidos presencialmente no plenário da Primeira Turma. Moraes, que é o relator da ação, definiu a data ontem, depois de terminado o depoimento da última testemunha de defesa, o senador e ex-ministro Rogério Marinho. Ficou determinado que o primeiro a ser ouvido será o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid, pelo fato de ele ser delator. Os demais réus serão ouvidos em ordem alfabética. O único interrogatório que não será presencial será o de Braga Netto, porque ele está preso preventivamente no Rio de Janeiro. Saiba mais.

Justiça bloqueia R$ 23,8 milhões em bens de empresas investigadas por fraude no INSS. O bloqueio veio de uma ação movida pela Advocacia-Geral da União, representando judicialmente o INSS, com o objetivo de usar os valores para ressarcir aposentados e pensionistas vítimas de descontos ilegais em seus benefícios. A AGU havia pedido, no dia 8 de maio, o bloqueio de R$ 2,56 bilhões das 12 entidades associativas investigadas e seus dirigentes, mas a juíza responsável desmembrou o caso em 15 processos judiciais para que cada ação tivesse no máximo cinco envolvidos. Na decisão de ontem, a magistrada Luciana Raquel Tolentino de Moura decretou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros das pessoas jurídicas Venus Consultoria Assessoria Empresarial S/A, e de seus sócios Alexandre Guimarães e Rubens Oliveira Costa, e da pessoa jurídica THJ Consultoria Ltda e de sua sócia Thaisa Hoffmann Jonasson. Saiba mais.

Petrobras reduz preços, e gasolina ficará mais barata para os consumidores. A estatal anunciou ontem que vai reduzir os preços de venda da gasolina A para as distribuidoras em 5,6% a partir de hoje, e o litro passará a custar R$ 0,17 menos. A queda de preço deve chegar também ao bolso dos consumidores, mas será menor porque a gasolina vendida nos postos é uma mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A. Por isso, a Petrobras estima uma redução de R$ 0,12 por litro da gasolina ao consumidor. O reajuste ocorre em meio à queda do preço do barril de petróleo, que recuou mais de 5% desde o dia 13 de maio.