Bate-boca e baixaria azedam relação entre Musk e Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que pode romper os contratos do governo com empresas do bilionário Elon Musk. Os dois iniciaram um embate público nesta semana, quando o dono do X chamou o novo orçamento do republicano de "abominação repugnante". Durante um encontro na Casa Branca ontem, Trump disse que estava "muito decepcionado" com o ex-aliado que, desde que deixou o governo, vem fazendo uma campanha contra seu projeto de lei tributário. Musk contestou o presidente com postagens no X, dizendo que sem ele Trump não venceria as eleições e chegou a comentar um "sim" em uma postagem que pedia o seu impeachment. O presidente americano escreveu em sua rede social que romper os contratos com as empresas de Musk "economizaria bilhões de dólares" do orçamento, disse ainda que foi ele quem pediu para Musk deixar o governo e o chamou de louco. Leia mais.

Zambelli pede afastamento do cargo de deputada. Carla Zambelli pediu ontem uma licença do cargo por 127 dias. Segundo publicação no Diário Oficial da Câmara dos Deputados, serão sete dias para tratamento de saúde, a partir de 29 de maio, e 120 dias para assuntos particulares, que começaram a contar a partir de ontem. O seu suplente, coronel Tadeu, assume o cargo, pois pelo regimento interno da Câmara, os parlamentares podem pedir afastamento, sem receber remuneração, por até 120 dias. Carla Zambelli fugiu do Brasil após ser condenada a dez anos de prisão e perda de mandato por contratar um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, e o ministro Alexandre de Moraes decretou anteontem a sua prisão e a inclusão do seu nome na lista da Interpol. A deputada estava nos Estados Unidos e viajou para a Itália. Saiba mais.

Bolsonaro diz que enviou R$ 2 milhões a Eduardo via Pix. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi ouvido ontem pela Polícia Federal na ação que investiga a conduta do seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, contra autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Bolsonaro enviou o dinheiro ao filho para ajudar a custear a sua estadia com a família nos EUA. À coluna de Mônica Bergamo, da Folha, o ex-presidente disse: "o Eduardo está nos EUA com duas crianças pequenas e eu o ajudei. Fiz para ele um depósito por Pix", e disse ainda que o dinheiro é dele "e é limpo". Bolsonaro foi intimado a depor por supostamente ser o principal beneficiado pelas condutas de Eduardo, além de possivelmente ser o responsável financeiro pela manutenção do filho em território americano. Ele voltará a prestar depoimento à PF no inquérito que investiga a fuga de Carla Zambelli do Brasil. Saiba mais.