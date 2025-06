Veneno contra veneno: o trabalho salvador do Butantan

O criador da avenida Paulista

Avenida Paulista, idealizada em 1891, nos dias atuais Imagem: Reprodução

Você sabe quem idealizou e criou a avenida Paulista, um dos símbolos da cidade? A resposta está no nome de uma de suas transversais. Foi o empreendedor imobiliário Joaquim Eugênio de Lima em 1891.

Na coluna "Andanças na Metrópole", da Folha, Vicente Vilardaga conta como Lima pensou na via de 2,8 km de extensão.

Joaquim, que nasceu no Uruguai por causa do pai diplomata, queria que a avenida fosse plana e larga, a mais larga da cidade, e para isso eliminou todas as irregularidades do terreno.

Com sócios, adquiriu as áreas entre a rua da Consolação e o Paraíso para realizar o empreendimento. Na concepção de Lima, a Paulista seria um lugar para as elites, com grandes lotes que pudessem abrigar casas de luxo. E assim foi por várias décadas.