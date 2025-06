Cid diz ao STF que não atuou, mas viu planejamento do golpe

A Primeira Turma do STF iniciou ontem a fase de depoimento dos réus do chamado 'núcleo central' da tentativa de golpe de Estado de 2022. O primeiro a responder às perguntas foi o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, por ser colaborador da investigação. Cid negou ter participado da tentativa de golpe para manter Bolsonaro no poder, mas disse que "presenciou grande parte dos fatos", e confirmou ter assinado a delação por vontade própria. Ele disse também que Bolsonaro não soube de nenhuma organização sobre os atos golpistas antes do 8 de Janeiro, mas que ele "recebeu e leu" a minuta do golpe, fez ajustes e retirou as autoridades da lista de prisões, mantendo apenas Alexandre de Moraes. Segundo ele, o decreto do golpe era um documento genérico, que dizia "o quê, não dizia como". Cid disse também que havia informado Bolsonaro sobre a carta golpista que estava sendo confeccionada nas Forças Armadas. Leia mais sobre o depoimento.

Ramagem nega ter usado Abin para espionar desafetos de Bolsonaro. O segundo a ser ouvido ontem pelo STF no âmbito da investigação da trama golpista foi Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-chefe da Abin. Ele negou ter usado o órgão para monitorar ilegalmente a rotina de ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral durante o governo Bolsonaro. Sobre a acusação de uso ilegal do programa de espionagem Firstmile, ele disse que o sistema deixou de ser utilizado pela Abin em 2021, um ano antes do período das acusações feitas pela Polícia Federal, e também negou ter enviado a Bolsonaro arquivos com informações para embasar lives nas redes sociais e insinuar fraudes nas urnas eletrônicas. Os interrogatórios serão retomados hoje e os próximos a serem ouvidos são Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e, em seguida, Jair Bolsonaro.

Oposição e bancada ruralista desaprovam alternativa à alta do IOF. O anúncio das medidas para evitar o aumento da alíquota do imposto, anunciadas pelo governo na noite de domingo, foram duramente criticadas por representantes do agronegócio e parlamentares da oposição ao governo. Fernando Haddad anunciou que o governo pretende passar a cobrar uma alíquota de 5% de Imposto de Renda sobre investimentos como a Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), que hoje não são taxados, como parte das medidas que compensariam o aumento do IOF implementado por decreto há 15 dias. Segundo parlamentares da bancada ruralista, a tributação desses títulos dificultaria o crédito e os investimentos do setor. As medidas foram acordadas entre Haddad, os presidentes da Câmara e do Senado, além de líderes parlamentares que se reuniram por mais de cinco horas no domingo. O acordo ainda deverá ser referendado pelo presidente Lula. Entenda a proposta.