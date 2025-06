O Congresso vai assumir sua responsabilidade na questão fiscal?

Mais um dia normal em Brasília: o que poderia ser uma sessão séria de debate do ministro da Economia com deputados virou uma baixaria lacradora. E o problema fiscal segue intocado.

O governo se vê com cada vez menos alternativas. Depois do suposto acordo firmado com Motta e Alcolumbre no domingo à noite, o presidente da Câmara parece ter se transformado em outra pessoa. Amanda Klein crava: "Do jeito que está, MP de Haddad será barrada".

E o Congresso parece não ter disposição para propor soluções. "Tem PEC para tratar da reforma administrativa à disposição do presidente da Câmara. Tem projeto na Câmara para limitar os supersalários... A questão que se coloca é se há, de fato, essa disposição. Claro que não há. Até porque discutir gastos significa discutir as emendas parlamentares", diz Felipe Salto no UOL News.