Nós Negros: Dá para separar pretos e pardos no Brasil?

"Unir as cores em uma única categoria [negra] permite visualizar os efeitos do racismo que atinge ambos e os aloca em um lugar subalterno na sociedade brasileira. Ter a pele clara não nos torna imunes às intersecções dos sistemas de poder, que seguem se abastecendo do racismo."

"'A Bahia é a 'Roma Negra', mas, sem dúvida, o Rio Grande do Sul é o 'Vaticano da Macumba'. Sempre foi."

Hédio Silva Jr., advogado

O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com mais adeptos de religiões de matriz africana, segundo dados do Censo de 2022. O posicionamento de entidades locais contra o racismo e o passado escravocrata ajudam a entender esses números, segundo especialistas ouvidos pelo UOL. Leia Mais

NÓS NA SEMANA