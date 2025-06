Felipe Salto: Haddad pôs o dedo na ferida

No Executivo, no Legislativo e na Faria Lima, todos concordam: o Brasil enfrenta um problema fiscal que exigirá algum tipo de sacrifício. O difícil é alguém oferecer o seu quinhão. Felipe Salto descreve de forma didática, em coluna, como essas omissões, especialmente do Congresso, prejudicam a discussão séria.

"Todos defendem a responsabilidade fiscal, a contenção de gastos, o corte de benefícios, o respeito ao dinheiro público, a eficiência etc. Quando, no entanto, começa-se a promover uma agenda nessa direção, a gritaria dos setores afetados é tal, que o discurso supostamente fiscalista revela-se mera cartilha recomendada e prescrita aos outros", diz o economista. "Haddad pôs o dedo na ferida aberta do injusto sistema tributário. Está enfrentando a fúria dos donos de nacos inteiros do Orçamento, que querem manter seus privilégios intocados."

Se você quer entender algumas das travas do país, recomendo fortemente a leitura.