Conflito entre Israel e Irã entra no quarto dia com mais de 200 mortos

Israel voltou a atacar o Irã nesta madrugada visando acertar instalações de mísseis terra-terra, segundo informaram as Forças de Defesa israelenses. O Irã revidou os ataques e provocou um alerta de sirenes à população de Israel. Segundo correspondentes de agências de notícias, as sirenes foram acionadas em todo o estado de Israel e foram ouvidas "explosões altas". Ontem, os ataques israelenses mataram o chefe de Inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Kazemi, segundo informou a agência iraniana Tasnim. De acordo com o Ministério da Saúde iraniano, 224 pessoas já morreram e 1.277 ficaram feridas desde o início do conflito, na última sexta-feira. Do lado de Israel, os ataques mataram ao menos 14 pessoas. A operação israelense tem como objetivo acabar com o programa nuclear do Irã e começou depois que fracassaram tentativas de negociação de um tratado nuclear com os Estados Unidos. Donald Trump declarou ontem a jornalistas do canal ABC que, embora o seu país ainda não esteja envolvido no conflito, é possível que se envolva junto com o presidente russo Vladmir Putin para mediar um entendimento entre as duas partes. "Algo desse tipo precisava acontecer. Eles [Israel e Irã] querem conversar e eles vão conversar", disse. Leia mais.

Plenário da Câmara vota urgência de projeto que derruba decreto do IOF. A Câmara dos Deputados pautou para hoje a votação do pedido de urgência para discutir um projeto de decreto legislativo (PDL) que pode derrubar o decreto presidencial publicado na semana passada, que mexe no Imposto sobre Operações Financeiras. A nova publicação reduziu o impacto das mudanças do IOF que tinham sido feitas no final de maio. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, disse que não restaram nem 20% do decreto original e que as mudanças foram feitas ouvindo os parlamentares. Ainda assim, parlamentares da oposição dizem que a intenção é derrubar os dois decretos. Se aprovado na Câmara, o PDL ainda precisará ser aprovado pelo Senado.

Suspeito de matar deputada democrata nos Estados Unidos é preso. Vance Boelter, de 57 anos, foi colocado sob a custódia policial ontem, após uma busca que durou dois dias e mobilizou centenas de policiais. Ele é o principal suspeito de matar deputada estadual de Minnesota, Melissa Hortman, e seu marido, Mark, além de ferir o senador estadual John A. Hoffman e sua esposa. O senador sobreviveu. Boelter possuía um caderno que mencionava cerca de 70 alvos potenciais, incluindo políticos, ativistas de direitos humanos e funcionários de clínicas que prestavam serviços de aborto para mulheres. Leia mais.