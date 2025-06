A melhor suíte do mundo e outros tetos

Desbancou na final suítes de hotéis em Nova York, Londres e Kailua-Kona, no Havaí. No total, quase 900 quartos concorreram ao prêmio.

Uma diária na Penthouse Suite custa a partir de US$ 50 mil (R$ 278 mil), apontou estimativa da revista Forbes no segundo semestre de 2024. Leia aqui matéria completa do UOL.

Vila dos Idosos, no Pari, em São Paulo Imagem: Marcelo Pereira/Secom

Em contraponto, está difícil ocupar a Vila dos Idosos, prédio municipal destinado à moradia de pessoas de baixa renda com mais de 65 anos, no bairro do Pari. São 145 unidades, mas há reclamações de falta de atendimento. A Prefeitura não explicou o motivo de quase um terço das unidades estarem vazias. Apenas 98 estão ocupadas.

Também não respondeu sobre qual é a demanda para morar no local e se há pessoas na fila. Mas afirmou que esse programa não será descontinuado.

Moradores da Vila dos Idosos reclamam que apartamentos de pessoas que morrem ficam fechados e desocupados. Outros moradores que necessitam de cuidados padecem de abandono.