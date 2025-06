Congresso pressiona o governo com IOF e instalação de CPI

Líderes do G7 pedem fim de conflito com o Irã; Trump deixa reunião. O grupo das economias mais desenvolvidas do mundo, que está reunido Canadá, afirmou em uma declaração nesta madrugada que o Irã é a principal fonte de "instabilidade e terror" na região e que "nunca poderá ter uma arma nuclear". O grupo também pede a resolução do conflito em uma "grande desescalada das hostilidades no Oriente Médio", além de um cessar-fogo em Gaza e a proteção de civis. O G7 é composto por Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão, além da União Europeia. O presidente dos EUA, Donald Trump, deixou a reunião um dia antes do término, e voltou a Washington para "resolver assuntos muito importantes", segundo comunicado da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Na tarde de ontem, Trump disse que os EUA ainda não estavam apoiando Israel na ofensiva contra o Irâ, mas fez postagens em sua rede social dizendo que Teerã deveria ser evacuada e reforçou o envio de forças americanas para o Oriente Médio. Leia mais.

Ipec aponta que maioria dos brasileiros reprova atuação do governo na crise do INSS. Pesquisa do instituto Ipsos-Ipec divulgada ontem mostra que 54% dos entrevistados consideram a atuação do governo diante das denúncias de desvios milionários no INSS é ruim ou péssima. Apenas 22% responderam que a atuação é ótima ou boa, e 18% disseram que é regular. O Ipec perguntou ainda se o entrevistado acha que o governo Lula é o responsável pela escalada do problema ou se o esquema começou na gestão Bolsonaro e só foi descoberto porque o governo atual investigou. A maioria (54%) acredita que o governo Lula é o responsável pelo problema, outros 35% preferiram a segunda alternativa.

Dólar cai mais uma vez e fecha abaixo de R$ 5,50 pela primeira vez em oito meses. A moeda norte-americana caiu 0,96% ontem e encerrou o dia cotada a R$ 5,487. Desde o início do ano, o dólar acumula uma queda de 10,34%. É a primeira vez desde o dia 7 outubro do ano passado que a divisa cai abaixo de R$ 5,50. Segundo especialistas, o resultado é atribuído à expectativa sobre a guerra no Oriente Médio e, no Brasil, à tramitação das medidas para compensar o aumento do IOF e às expectativas em torno da reunião do Banco Central que vai decidir amanhã o patamar da taxa de juros.

CBF define detalhes dos jogos das oitavas da Copa do Brasil. A competição será retomada após o Mundial de Clubes da Fifa. Os jogos de ida acontecem nos dias 29, 30 e 31 de julho, e os duelos de volta nos dias 5, 6 e 7 de agosto. A partida que abre as oitavas de final será entre Botafogo e Red Bull Bragantino, na terça-feira, dia 29 de julho, às 19h, no Rio de Janeiro. No dia seguinte ocorre o clássico entre Corinthians e Palmeiras. O derby está marcado para às 21h30, na Neo Química Arena. O jogo do São Paulo está marcado para o dia 31, contra o Athletico-PR no Morumbis. Veja todas as datas dos confrontos.