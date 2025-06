Congresso instala CPI do INSS e derruba 12 vetos presidenciais

O dia de ontem não foi nada favorável ao governo Lula. O Congresso Nacional realizou sessão conjunta entre Senado e Câmara para analisar vetos presidenciais conferindo ao governo uma série de derrotas. Além disso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu o requerimento que autorizou a abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os desvios bilionários no INSS. Ao todo, o Congresso derrubou 12 vetos presidenciais, entre eles o que impedia a isenção de impostos para fundos imobiliários e do agronegócio na reforma tributária. Deputados e senadores também derrubaram o veto ao projeto de lei que dispensa a reavaliação periódica de beneficiários que recebem Benefício de Prestação Continuada e retomaram a pensão vitalícia a crianças vítimas da Zika. Também caíram vetos do presidente a diferentes jabutis de uma lei sobre o investimento em eólicas em alto-mar, beneficiando empresários do setor e provocando a elevação da conta de luz do brasileiro. Leia mais.

CPI do INSS foi criada, mas só deve começar a funcionar no 2º semestre. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu ontem o requerimento de criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as fraudes no INSS, mas apesar da pressão da oposição a estimativa é que o grupo só comece a trabalhar em agosto. Na quinta-feira, boa parte dos deputados e senadores deve sair de Brasília para o feriado e permanecer em seus estados por conta das festas juninas, e o recesso parlamentar começa na metade de julho. Alcolumbre disse que o candidato dele para a presidência da CPMI é o líder do PSD no Senado, Omar Aziz. A escolha do presidente caberá ao Senado e a do relator, à Câmara. O requerimento para criação da CPMI foi protocolado no mês passado com a assinatura de 36 senadores e 223 deputados. Saiba mais.

PF indicia Carlos Bolsonaro e Ramagem no caso da 'Abin paralela'. O relatório final da investigação da Polícia Federal enviado ao Supremo Tribunal Federal ontem aponta o indiciamento de mais de 30 pessoas. As apurações apontam que o esquema teria ocorrido no governo Bolsonaro, quando Ramagem era diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. A PF identificou que o ex-presidente e seu filho eram os destinatários das informações ilegais produzidas pela Abin paralela durante a gestão do ex-diretor Alexandre Ramagem. De acordo com o colunista do UOL Aguirre Talento, as ações clandestinas da agência buscavam favorecer os objetivos políticos e eleitorais do ex-presidente, como nos ataques às urnas eletrônicas, e também ajudar os filhos do presidente em investigações em curso, como aquela envolvendo suspeitas de rachadinha do senador Flávio Bolsonaro. Todos os envolvidos negam as acusações.