Enquanto governo perde credibilidade, BC trabalha para manter a dele

Dá pra argumentar que a razão da queda de credibilidade do governo está na política. Numa relação em que está enfraquecido ante o Congresso, o Executivo vem tomando uma série de derrotas nas propostas para lidar com os problemas fiscais. O único remédio encontrado até agora é a liberação de verbas de emendas, o que, por si só, não combina muito com equilíbrio das contas.

E a política agora parece que vem morder as canelas de Gabriel Galípolo, que vinha sendo poupado pelos governistas, ao contrário de seu antecessor, Campos Neto. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, já vociferou contra os juros nas redes sociais. "Parece que o PT vai eleger um novo bode expiatório", diz a colunista.

