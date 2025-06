Erika Hilton sobre escala 6x1: 'Quando começou, fui tratada como louca'

A deputada federal Erika Hilton, que lidera os debates pelo fim da escala 6x1 no Congresso, disse ter sido "tratada como louca" ao propor a redução da jornada de trabalho no país. Ao Alt Tabet, do Canal UOL, a parlamentar destacou que após o movimento ganhar popularidade nas redes, o tema avançou e foi criada uma subcomissão, a qual ela preside, para debater o tema com os diferentes setores da sociedade.

Hilton diz que acredita que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) tem perspectiva de aprovação na Câmara e no Senado, apesar do tema difícil. "Há, sim, um clima possível de ser aprovado. Quando essa pauta começou, eu fui tratada como louca por todos. Falaram: 'lá vem mais uma invenção de Erika Hilton'. As pessoas não davam muita credibilidade, mas eu tenho uma boa comunicação nas redes sociais e, de repente, aquilo que era tratado como loucura de uma deputada de esquerda, o jogo virou. Eu fui ao Palácio do Planalto, falei com ministros, com o próprio presidente Lula, e depois disso entenderam a importância dessa movimentação e o governo aderiu ao movimento".

Deputada explicou como a proposta surgiu. "Eu fui procurada por um movimento consolidado, que é o Vida Além do Trabalho, me trouxeram essa ideia, eu organizei a minha equipe para entendermos o melhor caminho, e decidimos que é uma PEC, porque precisamos mexer na Constituição e, automaticamente, na CLT. Tudo é fruto de articulação política, foi preciso muita conversa, bater na porta, insistir, falar com ministros... Eu não parei e não vou parar enquanto o Brasil não aprovar uma redução da jornada de trabalho, essa é uma pauta do Brasil".