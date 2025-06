Erika Hilton sobre fama de barraqueira: 'Tem que descer no nível deles'

Barraqueira é um estereótipo que esperam de mim, mas eu já quebrei esse estereótipo, já mostrei que eu gosto de diálogo, que sei me comportar e respeitar o cargo que ocupo, mas que também sei me comportar como uma selvagem quando eles se comportam como selvagens. Eu sou uma camaleoa.

-- Erika Hilton

Erika sobre escala 6x1: 'Fui tratada como louca'

Hilton diz que acredita que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) contra a escala 6x1 tem perspectiva de aprovação na Câmara e no Senado, apesar do tema difícil. "Há, sim, um clima possível de ser aprovado. Quando essa pauta começou, eu fui tratada como louca por todos. Falaram: 'já vem mais uma invenção de Erika Hilton'. As pessoas não davam muita credibilidade, mas eu tenho uma boa comunicação nas redes sociais e, de repente, aquilo que era tratado como loucura de uma deputada de esquerda, o jogo virou. Eu fui ao Palácio do Planalto, falei com ministros, com o próprio presidente Lula, e depois disso entenderam a importância dessa movimentação e o governo aderiu ao movimento".

Erika: 'Pessoas trans são o bode expiatório da extrema-direita'

Deputada afirma que os grupos que atentam contra os direitos das pessoas trans querem "promover precariedade humana na vida dessa comunidade". "Nós, pessoas trans, viramos o bode expiatório da direita no mundo, não só no Brasil. Somos [taxadas] como o terror social, familiar, moral. Um pânico construído pela boca dessa gente para amedrontar a sociedade, para nos combater, porque estão preocupados com os movimentos que somos capazes de fazer mesmo diante de tanta desigualdade, precariedade".

