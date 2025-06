Brasileiros fazem bonito nos EUA e reacendem orgulho do futebol pátrio

Guerra expõe Irã como tigre de papel militar e eleva riscos

Imagem: Reprodução/Al-Jazeera

Infelizmente, depois do futebol, é necessário falar de guerra. Igor Gielov, na Folha, analisa as fragilidades militares do Irã (o que torna o conflito mais perigoso). Wálter Maierovitch, Mario Sergio Conti, Hélio Schwartsman e Demétrio Magnoli analisam o conflito e seus impactos. Recupero também texto de ontem do colunista convidado Gunther Rudzit, de título sombrio: "Ocidente como conhecíamos morreu, e mundo entra na lei da selva".

Outros olhares