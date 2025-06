A restauração de um grande filme sobre São Paulo

Mas a obra em alta definição chegará logo ao Brasil, com exibição prevista para o segundo semestre no programa Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, na Cinemateca.

"São Paulo Sociedade Anônima" é um drama denso que retrata as transformações sociais e econômicas de São Paulo através do protagonista Carlos, interpretado pelo grande ator Walmor Chagas.

Visualmente, o filme em preto e branco tem muitas cenas belíssimas de ruas e lugares da capital que já era enorme e pulsante há 60 anos. Assistir cria uma certa nostalgia, considerando que a cidade está bem diferente hoje.

Se há a alegria pela restauração de um belo filme, o mesmo não se pode dizer quanto à situação do Museu Memória do Bixiga, que encontra-se abandonado segundo a coluna "Andanças na Metrópole", na Folha de S. Paulo.

Idealizado em 1981 pelo despachante Armando Puglisi, o Armandinho, e outrora vibrante, o Memória do Bixiga está hoje com seu acervo desorganizado e cheio de poeira, ocupa irregularmente um imóvel centenário da União na rua dos Ingleses e não conta com uma diretoria constituída. Não há dinheiro e nem pessoal para fazê-lo funcionar.