EUA entram no conflito, e Israel e Irã trocam ataques; e Rússia e China?

Mas Josias de Souza observa que o apoio de Rússia e China ao Irã é mais retórico do que militar, uma vez que as duas superpotências têm outras prioridades neste momento.

Josias também chama a atenção para o risco político que o presidente dos EUA, Donald Trump, corre ao entrar no conflito, lembrando como a situação fugiu do controle nas intervenções americanas no Afeganistão e no Iraque.

E Amanda Klein adverte para os riscos que uma nova guerra no Oriente Médio pode levar à situação econômica dos EUA, agravando uma crise de confiança iniciada com a questão das tarifas.

Já Reinaldo Azevedo recupera as questões judiciais de Trump e de seu aliado Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e conclui que o fato de eles estarem no poder e não presos resulta em "risco existencial" para a humanidade.

Finalmente, o jurista Wálter Maierovitch explica que o ataque americano escancara as limitações do direito internacional -que, segundo ele, é "interpretado conforme as conveniências e o poderio bélico do atacante".

