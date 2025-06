ONU e Agência de Energia Atômica fazem reuniões para debater guerra no Irã

A escalada do conflito entre Israel e Irã com a entrada dos Estados Unidos na guerra provocou a mobilização de instituições de todo o mundo. O Conselho de Segurança da ONU fez ontem uma reunião de emergência para discutir o conflito e os ataques americanos. Enquanto o representante de Israel agradeceu a ofensiva dos EUA, Rússia e China fizeram discursos duros, condenando fortemente os ataques. Mais tarde, Donald Trump falou abertamente sobre a possibilidade de promover uma mudança de regime em Teerã e derrubar a atual estrutura de poder estabelecida desde 1979, conduzida hoje pelo aiatolá Ali Khamenei. "Não é politicamente correto usar o termo "mudança de regime", mas se o atual regime iraniano não é capaz de FAZER O IRÃ GRANDE DE NOVO, por que não haveria uma mudança de regime? MIGA!!!", escreveu nas redes sociais. Trump fez um trocadilho com a sigla MAGA, trocando o América de "make America great again", seu mote político, por Irã. Leia mais na cobertura do UOL.

Líder supremo do Irã faz 1º pronunciamento após ataque dos EUA. O aiatolá Ali Khamenei prometeu ontem que a "punição continuará" contra Israel, em sua primeira declaração após os Estados Unidos se juntarem aos ataques contra o seu país. "O inimigo sionista cometeu um grande erro, um grande crime; deve ser punido e está sendo punido; está sendo punido neste exato momento", disse Khamenei em um post no X. A publicação foi acompanhada por uma imagem de um crânio em chamas com a estrela de Davi, com edifícios pegando fogo ao fundo. Segundo o jornal The New York Times, Khamenei passou a se comunicar com seus comandantes principalmente por meio de um assessor de confiança, suspendendo as comunicações eletrônicas para dificultar sua localização.

EUA atingem instalações nucleares, e Agência convoca reunião de urgência. Os bombardeios americanos contra o Irã atingiram ontem três importantes instalações nucleares, o que levou a Agência Internacional de Energia Atômica a convocar uma reunião de emergência para hoje, na sede do órgão da ONU em Viena, na Áustria. A Agência alertou que um eventual ataque ao reator de Bushehr, cidade portuária ao sul de Teerã, causaria uma "catástrofe nuclear". "Em razão da situação urgente no Irã, convoco uma reunião de emergência do Conselho de Governadores para amanhã", escreveu ontem o presidente da Agência, Rafael Grossi, no X. Também ontem o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que "diplomacia não é mais uma opção" e anunciou que embarcaria para Moscou para ter "conversas sérias" com o presidente Vladmir Putin. Leia mais.