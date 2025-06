Israel e Irã cantam vitória e indicam fim da guerra; mas quem venceu?

Tanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, reivindicaram vitória nesta terça-feira, após o conflito de 12 dias entre os dois países, motivado pela questão nuclear iraniana. Bibi disse que os ataques israelenses a instalações nucleares iranianas acabaram com "ameaças existenciais imediatas" contra Israel. E o iraniano afirmou que as instalações não foram destruídas.

Israel não atingiu a destruição total do programa nem a queda do regime iraniano e agora afirma que vai se voltar para os ataques ao Hamas na Faixa de Gaza. E o Irã -que prometeu retaliação- pode reagir com uma guerra assimétrica à base de terrorismo, ciberataques e ações de grupos armados apoiados pelo país no exterior.

