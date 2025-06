Congresso barra alta do IOF de olho em 2026 e mela ajuste fiscal. E agora?

Numa derrota rara para o governo federal, o Congresso derrubou na noite da quarta-feira os decretos que aumentavam o valor do IOF, considerado crucial para o ajuste fiscal de Lula 3. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e outros governistas criticaram a votação e falaram em quebra de acordo com o Planalto -que já vinha sendo sinalizada pelo parlamento.

A derrubada foi encarada como um lance ousado já visando a sucessão presidencial de 2026, no que seria uma tentativa de inviabilizar uma tentativa de reeleição de Lula. Segundo a colunista Letícia Casado, a jogada do Congresso já pauta alianças para o próximo pleito.

Veja como os deputados votaram no IOF