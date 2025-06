Disputa entre governo e Congresso no IOF põe o país numa 'sinuca de bico'

Depois da derrubada pelo Congresso do decreto com elevação de algumas alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o governo confirmou hoje que estuda levar a questão ao Supremo.

Por meio de nota, a AGU (Advocacia-Geral da União) disse que está fazendo "uma avaliação técnica sobre as medidas jurídicas".

"Assim que a análise jurídica for finalizada, a AGU divulgará a decisão adotada", completou