STF muda as regras e fecha o cerco à atuação das big techs

Lula determina que Itamaraty cuide do translado do corpo de Juliana Marins. O presidente Lula disse que falou com o pai da brasileira, que morreu após ter caído na trilha de um vulcão, na Indonésia, e informou que o governo vai tratar do traslado do corpo para o Brasil. O presidente alterou a lei que veta o suporte do governo brasileiro à operação porque é um decreto de 2017. "Vou fazer um outro decreto para que o governo brasileiro assuma a responsabilidade de custear as despesas", disse ele, explicando que não tinha conhecimento sobre a legislação até então. Por causa da lei, o Itamaraty vinha negando que faria o trâmite porque as embaixadas e os consulados apenas ajudam na expedição de documentos. Segundo Lula, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, cidade da família de Juliana, também está ajudando no trâmite. O corpo dela ainda vai passar por autópsia na Ilha de Bali para determinar a causa da morte. Saiba mais.

BC aumenta para 2,1% projeção de crescimento do PIB em 2025. O Banco Central elevou de 1,9% para 2,1% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto deste ano, segundo o Relatório de Política Monetária divulgado ontem. A projeção é, no entanto, inferior à estimativa do governo. A Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Fazenda, elevou de 2,3% para 2,4% a projeção neste ano. O PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre. O desempenho positivo foi puxado pela agropecuária, mas não deve ser sustentado. Pesam contra o desempenho o fim da colheita de safras entre janeiro e março e o elevado patamar da taxa básica de juros, que está no maior nível em quase 20 anos. No ano passado, o PIB avançou 3,4%. Leia mais.

Mundial de Clubes define os times das oitavas de final. Terminou ontem a fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa e os duelos da próxima fase foram definidos. Todos os times brasileiros avançaram para as oitavas de final que começam amanhã. Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar no primeiro duelo da fase decisiva, neste sábado às 13h. Os outros jogos serão entre: Benfica x Chelsea; Paris Saint-Germain x Inter Miami; Flamengo x Bayern de Munique; Inter de Milão x Fluminense; Manchester City x Al-Hilal; Real Madrid x Juventus; Borussia Dortmund x Monterrey. Veja as datas e horários das partidas.