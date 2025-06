Ato bolsonarista em SP tem menos gente, e líder do PL atribui a fim do mês

O ato convocado por Jair Bolsonaro ontem, na avenida Paulista, reuniu menos participantes do que manifestações anteriores. Os próprios bolsonaristas que estavam no trio elétrico reconheceram que o protesto estava esvaziado. Em frente ao Masp, o público não chegou a preencher um quarteirão. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL no Congresso, disse que a razão foi o fato de o ato ter sido realizado no fim do mês. As férias escolares e o jogo do Flamengo no Mundial de Clubes também foram citados por participantes para justificar a queda no número de apoiadores. O mesmo monitor que fez a medição de público ontem, estimou em 44,9 mil as pessoas no ato de 6 de abril na Paulista, e 18,3 mil os participantes do ato em Copacabana, em 16 de março. No ato de ontem, Bolsonaro priorizou falar sobre as eleições de 2026 e criticar o inquérito pela trama golpista, no qual é réu no STF. Ele pediu aos apoiadores que o ajudem a eleger 50% do Congresso Nacional porque, segundo ele, a liderança que assumir a maioria do Congresso em 2026 "vai mandar mais que o Presidente da República". Saiba como foi o ato.

Tarcísio faz discurso 'presidenciável' e irrita bolsonaristas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, evitou criticar o STF no discurso que fez ontem no ato convocado por Jair Bolsonaro. A crítica ao Supremo e ao processo que acusa o ex-presidente de tentar dar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022 é a pauta mais importante para Bolsonaro e, segundo a colunista do UOL Letícia Casado, a postura do governador foi analisada como a de um "presidenciável da direita", segundo uma liderança do bolsonarismo. Tarcísio é o nome do centrão para concorrer à presidência em 2026, mas ele ainda não se firmou como o candidato que será defendido pela família Bolsonaro. Leia mais.

Pai de Juliana diz que guia a deixou sozinha para fumar antes da queda. Manoel Marins, o pai de Juliana Marins, que morreu depois que caiu em um precipício na Indonésia quando fazia uma escalada, disse em entrevista à TV Globo que houve negligência da administração do parque e do guia responsável pelo trajeto turístico. Segundo ele, o guia que acompanhava a sua filha contou que Juliana estava cansada e ele indicou que sentasse, e depois se afastou por cinco a dez minutos para fumar. Quando retornou, já não avistou mais a brasileira. Ele disse ainda que após a queda, Juliana ainda estava comunicável e era possível ver a luz no capacete dela. Ainda segundo relatos de Manoel Marins, a equipe acionada pelo guia só tinha uma corda, que era curta e não alcançou a brasileira. Em seguida, o próprio guia teria tentado descer para resgatá-la, mas não conseguiu. Leia mais.