Ato bolsonarista na Paulista agita a sucessão presidencial

Já Amanda Klein afirma que o PT, na tentativa de reeleger Lula, está dobrando à esquerda no discurso sobre as contas públicas, focando na taxação do dito andar de cima e na isenção do IR para o de baixo. Discurso que, segundo a colunista, é rebatido pela direita com a acusação de que o governo gasta demais.

Amanda também destaca que Bolsonaro, no ato, já deu a entender que não é candidato, e segundo seu entorno, deve indicar um herdeiro apenas no final do ano. E Leonardo Sakamoto alerta: apesar do erro político na convocação desta manifestação "brochante", Bolsonaro ainda é uma peça importante no jogo de 2026.

A conferir.

