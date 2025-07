Lula aciona o STF no caso do IOF; Motta vê 'afastamento'. Quem perde?

Lula dobrou a aposta contra o Congresso para tentar viabilizar seu ajuste das contas públicas. O presidente justificou a ida ao Supremo criticando os que, ao barrar a tributação, estariam apenas tentando defender seus privilégios.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), reagiu afirmando que a judicialização "afasta" o governo da Câmara -e ameaçou retaliação, relata a colunista Amanda Klein.

Carla Araújo relata que a crise está unindo os setores mais díspares do governo em torno do projeto econômico já de olho em 2026.

E Letícia Casado mostra que, no meio do imbróglio, a oposição, ao apelidar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de "Taxad", já tenta miná-lo por considerá-lo o único sucessor viável de Lula.

À parte da carnificina política, o colunista Carlos Juliano Barros mostra que criar um sistema tributário em que os ricos pagam proporcionalmente mais impostos contribui para o aumento do PIB e do emprego, segundo um alentado estudo do Made-USP (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo).

Voltando ao cotidiano da política, André Santana lamenta que, na tentativa de minar o governo Lula, o que o Congresso faz é atingir cruelmente o Brasil.