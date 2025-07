Restaurantes: SP nas listas de tops do mundo

Leia matéria do UOL sobre The Best Pizza Awards.

Já a lista anual de melhores cartas de vinhos da revista americana Wine Spectator, uma das mais respeitadas do mundo nessa área, trouxe 18 restaurantes brasileiros com cotações em número de taças.

Com a ótima avaliação de duas taças, ficou o paulistano TUJU.

Com a muito digna avaliação de uma taça, entraram Barbacoa Churrascaria São Paulo, Fogo de Chão (rede que também tem unidades em outras cidades brasileiras além de SP), Le Jardin-Rosewood São Paulo, Maremonti e NB Steak.

Leia matéria do UOL com mais detalhes e a descrição de como a Wine Spectator avalia as cartas de vinhos de restaurantes do mundo inteiro.

Além dessas listas acima, o UOL trouxe um belo e longo perfil do chef Jefferson Rueda, d' A Casa do Porco (no centro de São Paulo), restaurante fundado há dez anos que hoje ocupa a 83ª colocação entre os cem melhores do mundo e ostenta uma Estrela Verde no Guia Michelin.