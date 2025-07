Chat GPT gasta água? Especialista explica relação entre IA e meio ambiente

A professora Dora Kaufman, especialista em inteligência artificial, explicou qual é a relação entre essa tecnologia e o impacto no meio ambiente. Ao Alt Tabet, do Canal UOL, ela destacou que, embora otimize o trabalho, a IA demanda muita energia para operar e, consequentemente, impacta negativamente na natureza.

Kaufman apontou que a relação entre IA é meio ambiente é "paradoxal". "A IA ajuda no enfrentamento das mudanças climáticas, por exemplo, ao propiciar uma técnica de modelo estatístico capaz de lidar com grande volume de dados que ajuda os especialistas a fazerem projeções mais assertivas e essas projeções otimiza o tempo para executar uma tarefa, o que é benéfico para o meio ambiente".

O uso da IA, porém, resulta em expressivo gasto de energia, com impacto ambiental, o que demanda buscas alternativas, por exemplo, com uso de energia renovável. "O paradoxo é que ao fazer isso, como esses sistemas são sensíveis em dados, consequentemente intensivos em uso de energia e em água potável para não danificar os equipamentos, há impacto negativo no meio ambiente. A discussão é como criar processamento de dados sustentáveis com energia renovável, e nisso o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande".