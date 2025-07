O caso IOF e as guerras governo versus Congresso e pobres versus ricos

Para o colunista Josias de Souza, a fala de Lula é uma acusação de que deputados e senadores tentam usurpar seu papel de presidente, decidindo sobre algo que é da alçada do chefe do Executivo. Josias traça um painel sombrio sobre a relação entre governo e parlamento no país. "Lula está sonhando com uma normalidade que não existe mais", diz Josias.

Josias também denuncia o que chama de "oportunismo" no debate fiscal: o governo diz ser contra a elevação da carga tributária, mas aumenta um imposto; o Congresso diz ser a favor do corte de gastos, mas não larga as emendas e cria gastos depois de gastos.

Diante do imbróglio, o governo segue argumentando que se trata de uma briga entre pobres que pagam muito imposto e ricos que não querem pagar. Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, acusou Lula de estar "criando a polarização social".

E Leonardo Sakamoto socorreu-se da história ensinada para as crianças do fundamental para explicar que tal "polarização social" já existe há mais de 500 anos no país. "Quem ignora que o poder tem dono, acaba mantendo a desigualdade como sempre foi", conclui o colunista.

Para Ronilso Pacheco, o governo devia ter feito antes esse embate entre ricos e pobres no que diz respeito à justiça tributária. Ronilso acredita que o discurso oficial é correto, mas, pelo fato de "chover no molhado", agora ele "não cola" e não deve gerar nem engajamento nem pressão popular sobre o Congresso.

José Paulo Kupfer: Reequilíbrio democrático, paradoxalmente, passa pelo recurso de Lula ao STF