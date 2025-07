Para evitar desgaste institucional, STF defende conciliação em crise do IOF

A Advocacia-Geral da União encaminhou ontem ao STF uma ação com pedido de declaração de constitucionalidade do decreto presidencial que alterou as alíquotas do IOF. O Congresso Nacional derrubou o decreto na semana passada e vem travando uma queda de braço com o governo desde então. Segundo reportagem da Folha, ministros do STF avaliam a possibilidade de assumir a mediação de uma conciliação entre o governo e a cúpula do Congresso Nacional para evitar instabilidade institucional. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, deve comandar essa negociação. Um ministro da corte ouvido pela reportagem defende um esforço de pacificação sob a condução do próprio presidente Lula evocando o termo jurídico "chamar o feito à ordem", no qual um processo é interrompido para correção de rumos. Líderes da Câmara dos Deputados reagiram ontem à decisão do governo de judicializar a questão e avaliaram que seria "uma declaração e guerra" ao legislativo. Saiba mais.

Bolsonaro cancela todos os compromissos de julho por questão de saúde. Uma nota assinada pelo cirurgião Claudio Birolini e pelo cardiologista Leandro Echenique, médicos do ex-presidente, informou na noite de ontem que Jair Bolsonaro ficará afastado de suas atividades habituais, incluindo agendas públicas e político-partidárias. O documento diz ainda que ele permanecerá em repouso domiciliar "com o objetivo de garantir a completa recuperação de sua saúde após cirurgia extensa e internação prolongada, episódio de pneumonia e crises recorrentes de soluços, que dificultam sua fala e alimentação". Na manifestação do último domingo na avenida Paulista, em São Paulo, o ex-presidente subiu no carro de som com pneumonia, desobedecendo recomendação médica.

Moraes cancela depoimentos de Eduardo e Carlos Bolsonaro em ação do golpe. Os dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro seriam ouvidos como testemunhas de defesa de Filipe Martins, ex-assessor do governo que foi indiciado no chamado núcleo dois da trama golpista. Alexandre de Moraes argumentou que Carlos e Eduardo já são investigados em outras ações: Eduardo por coação no curso do processo devido à sua atuação nos Estados Unidos; e Carlos no inquérito da Abin paralela. Além disso, o ministro sustenta que ambos são filhos de um dos investigados na ação que investiga a tentativa de golpe e não podem ser testemunhas. Saiba mais.