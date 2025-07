Governo e Congresso ensaiam trégua na crise do IOF; debate tributário segue

Depois de uma semana tensa, o governo Lula e o Congresso trocam sinais para um cessar-fogo na crise do IOF -detonada na semana passada quando os parlamentares derrubaram uma proposta de aumento da tarifa do imposto sobre operações financeiras, considerada pelo governo crucial para garantir o ajuste das contas públicas.

A colunista Amanda Klein relata que a bandeira branca, desejada pelos dois lados, veio com a aprovação, primeiro no Senado e depois na Câmara, de medidas favoráveis à pauta econômica do governo.

E Carla Araújo conta que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem dois "desejos" que gostaria de ver realizados para selar a paz com o governo federal. O primeiro é que Lula interrompa os ataques que transformam o Congresso em "inimigo do povo". O segundo é a cabeça do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira.