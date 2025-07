Regulamentar IA é fundamental para proteger a democracia, diz especialista

A especialista reforçou ainda a necessidade de curadoria por parte do usuário, de buscar sempre fontes confiáveis e com credibilidade. "Internet é um meio monumental. Eu acesso [as redes], mas busco jornais, veículos de mídia que dou credibilidade, pessoas que eu sei quem são, que são sérias. O uso da internet depende de quem você busca como referência. É um meio que permite fazer curadoria. Nem tudo que está ali na internet é verdadeiro".

'Quando não acha a resposta, inventa'

Kaufman explicou que a IA "inventa" a resposta a partir de um padrão e que, quanto mais popular for o tema pesquisado, maior a chance de o resultado apresentado ser verídico. "Quando a IA não acha a resposta, ele inventa aleatoriamente, mas segue um padrão. Por exemplo: se fizer uma pesquisa sobre uma grande personalidade, como o papa, ela terá resposta mais assertiva, porque depende do volume de informação da pessoa na internet para fazer a correlação".

Especialista explica relação entre IA e meio ambiente

Kaufman apontou que a relação entre IA é meio ambiente é "paradoxal". "A IA ajuda no enfrentamento das mudanças climáticas, por exemplo, ao propiciar uma técnica de modelo estatístico capaz de lidar com grande volume de dados que ajuda os especialistas a fazerem projeções mais assertivas e essas projeções otimizam o tempo para executar uma tarefa, o que é benéfico para o meio ambiente. Porém, seu uso demanda alto gasto de energia e de água potável para não danificar os equipamentos, com impacto negativo no meio ambiente".

