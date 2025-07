Bolsa bate recorde histórico, e dólar cai ao menor valor em mais de um ano

A Bolsa brasileira disparou 1,34% ontem e encerrou o pregão batendo um novo recorde para o Ibovespa, desbancando a última marca atingida em 20 de maio deste ano. Segundo analistas, uma das razões para o otimismo dos investidores foi a divulgação de resultados acima das expectativas sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, afastando temores de desaceleração econômica. O dólar também renovou recorde e caiu 0,29%, fechando cotado a R$ 5,405 para a venda, o menor valor desde junho do ano passado. Outros fatores que contribuíram foram as negociações dos EUA com parceiros comerciais, conforme o fim do prazo para acordos tarifários se aproxima, e o impasse em torno da cobrança do IOF. O ambiente positivo, no entanto, ainda exige cautela segundo os analistas: "A instabilidade fiscal, a judicialização de instrumentos como o IOF e os ruídos políticos no Congresso mantêm o ambiente de crédito pressionado", disse ao UOL Pedro Da Matta, CEO da Auda Capital.

Após governo acionar o STF pelo IOF, deputados ameaçam com projeto da anistia. Na semana em que o governo entrou no Supremo contra o Congresso pelo projeto que anulou o decreto do IOF, a cúpula da Câmara passou a avaliar a hipótese de fazer avançar o projeto de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro. Segundo a colunista do UOL Thais Bilenky, no Judiciário, ministros interpretam a movimentação da Câmara como uma forma de pressionar o Supremo. Os ministros do STF foram convocados para arbitrar sobre a disputa entre governo e Congresso em torno do aumento do Impostos sobre Operações Financeiras e, caso contrariem os interesses dos deputados e senadores, poderiam ser retaliados com a anistia. Questionado sobre essa possibilidade, um líder ligado ao presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou à colunista, no entanto, que "até o recesso" isso não deve ocorrer. Os congressistas entram em férias no próximo dia 18. Leia mais.

Cúpula do Brics vai fechar aeroporto e interditar vias no Rio. O Rio de Janeiro irá se transformar em zona de segurança máxima de amanhã até terça-feira por causa da reunião de cúpula do Brics. O grupo reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã, e a reunião terá a presença de chefes de Estado e de governo de mais de 20 países, porque ainda há nações convidadas. A segurança vai envolver caças com mísseis, atiradores de elite (snipers) e bloqueios de ruas que vão mudar a rotina dos moradores da capital fluminense. A movimentação de delegações diplomáticas exigirá restrição de acesso a bairros como Copacabana e Flamengo e até o fechamento temporário do aeroporto Santos Dumont, nos dias 6 e 7 de julho. O decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que permite a operação foi assinado pelo presidente Lula na terça-feira e o período de atuação dos militares vai até 9 de julho. Saiba mais.