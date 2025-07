Moraes zera o placar da guerra do IOF, mas ainda tem muito jogo pela frente

Para o colunista Josias de Souza, o que Moraes fez foi "zerar o placar" e colocar a bola no centro do gramado para uma nova negociação -o que, segundo o jornalista, é uma situação constrangedora tanto para o Executivo como para o Legislativo.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou a decisão de Moraes, afirmando que ela está "em sintonia" com a maioria dos deputados e da sociedade. O governo também celebrou.

Mas o colunista Felipe Salto afirma que Motta está "se precipitando" ao interpretar o ato do ministro. Para ele, é necessário "ir devagar com o andor" e aguardar o que vai resultar do debate proposto pelo ministro do Supremo.

Já Leonardo Sakamoto afirma que, ao provocar a negociação, Moraes mandou Lula e Motta vestirem a "camiseta da amizade", "como um pai ou mãe disciplinando a filharada que despirocou". Sakamoto prevê ainda um "beija-mão" desfilando diante do xerife Xandão nos próximos dias.

Muito bola ainda vai rolar, e depois veremos o resultado desta conciliação.

Josias de Souza: Moraes zera placar e recoloca bola do IOF no centro do gramado