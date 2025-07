MP abre novos procedimentos para investigar 303 obras emergenciais de Nunes

se a obra foi de fato feita, ou se houve apenas contratação e repasse de dinheiro;

se o contrato estava dentro dos parâmetros do mercado;

se houve algum tipo de combinação entre as empresas para oferta de preços;

quais critérios foram usados pela Prefeitura de São Paulo para convidar as empresas a fazer propostas.

De acordo com a reportagem do UOL de março do ano passado, as construtoras convidadas a realizar as obras na cidade operaram por meio de um aparente jogo de cartas marcadas.

Por lei, contratos emergenciais dispensam licitação e o processo de concorrência entre empresas.