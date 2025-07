'Quando não acha a resposta, inventa': especialista explica como IA alucina

Ela também destacou que o uso do termo IA "gera confusão porque a tendência é das pessoas compararem com a inteligência humana". "E aí se tem um problema porque nada tem a ver como a maneira como nosso cérebro funciona. A IA é toda baseada em modelo estatístico, um grande volume de dados que identifica padrões e faz previsões a partir desse grande volume de dados. E por ser estatístico, há uma possibilidade de grandes erros. É uma tecnologia extraordinária, mas é só mais um modelo estatístico".

Regulamentar IA é fundamental para proteger a democracia

Dora destacou que a IA pode representar um risco à democracia. "É uma tecnologia que aprende a partir de dados, é um sistema treinado com dados já impactados por distorções, e o maior impacto dessa distorção é sobre a democracia mesmo, porque gera um ambiente de não confiança, e um dos pilares da democracia é a confiança. Nesse ambiente, você já não sabe mais se aquela informação é verdadeira ou não. E essa é uma questão que passa por regulamentação das redes sociais, da IA. Como viver em sociedade em que não se sabe mais se a informação é verdadeira ou não? É bem complexo, por isso precisa ter regulamentação".

Especialista explica relação entre IA e meio ambiente

Kaufman apontou que a relação entre IA é meio ambiente é "paradoxal". "A IA ajuda no enfrentamento das mudanças climáticas, por exemplo, ao propiciar uma técnica de modelo estatístico capaz de lidar com grande volume de dados que ajuda os especialistas a fazerem projeções mais assertivas e essas projeções otimiza o tempo para executar uma tarefa, o que é benéfico para o meio ambiente. Porém, seu uso demanda alto gasto de energia e de água potável para não danificar os equipamentos, com impacto negativo no meio ambiente"..

