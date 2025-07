MP acusa secretário de Nunes de aplicar sobrepreço em obra emergencial

Para a empresa, as alegações do MP "tomam por base parecer que não condiz com a realidade dos fatos" e "se baseia em premissas absolutamente equivocadas, que não podem ser aplicadas ao contrato".

Emergência fabricada

A ação de improbidade se baseia em parecer do CAEx (Centro de Apoio à Execução) do MP, órgão técnico que presta apoio aos promotores em áreas como engenharia e contabilidade.

De acordo com o documento, as obras para recuperação do Córrego Diniz já eram esperadas pelos moradores do local "há anos", e por isso o contrato não poderia ter sido feito em regime de emergência.

Em resposta aos questionamentos do Ministério Público, a Siurb disse que as obras precisavam ser feitas "com celeridade" para evitar riscos aos moradores da região, já que o período de chuvas se aproximava.

No entanto, segundo o promotor Ricardo Manuel de Castro, "tal ocorrência não decorreu de fatos e circunstâncias alheias à administração pública, mas da inércia deliberada de seus representantes".