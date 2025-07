Prefeitura de SP e construtora negam irregularidades em obra emergencial

Reportagem do UOL publicada em março do ano passado revelou que, entre 2021 e 2024, a Prefeitura de São Paulo gastou R$ 5 bilhões para contratar mais de 300 obras em regime de emergência, sem licitação. Em mais de 70% desses contratos, havia indícios de combinação entre as empresas convidadas a fazer propostas.

Leia notas enviadas ao UOL pela BBC e pela Prefeitura de São Paulo:

Prefeitura de São Paulo:

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) reafirma que as contratações emergenciais são respaldadas exclusivamente por critérios técnicos e avaliações de risco iminente à vida dos munícipes ou risco de colapso de estruturas. A obra mencionada pela reportagem conta com relatório da Defesa Civil que atestou a necessidade de intervenções imediatas de contenção, relatório de técnicos da subprefeitura local, além de relatório de vistoria elaborado por um engenheiro da Siurb. A vistoria constatou mais de 70% do pavimento comprometido e agravamento do processo erosivo no local, o que colocava em risco iminente a fundação das edificações do entorno e a circulação de pedestres e veículos. Desse modo, fica totalmente afastada a hipótese de "dispensa indevida de licitação".

A pasta já se manifestou junto ao Ministério Público sobre todos os apontamentos do órgão, inclusive respaldada por pareceres favoráveis dos tribunais de contas do Estado e da União. Por fim, a Secretaria aguarda manifestação da Justiça quanto à ação apresentada pelo MP.

BBC Construções e Empreendimentos: