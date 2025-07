'Samu' de pets: como é a ambulância para bichos em SP

Exposição

Uma mostra do homem que viu o futuro

A exposição imersiva de Júlio Verne no MIS Experience Imagem: Divulgação

Está aberta até 31 de agosto no MIS Experience, braço do Museu da Imagem e do Som, uma exposição imersiva sobre a obra do visionário escritor francês Júlio Verne (1828-1905), o "pai da ficção científica".

Júlio Verne tem a reputação de, no século 19, ter previsto o futuro e invenções que realmente ganharam vida no mundo real em seus escritos, como os famosos "Viagem ao Centro da Terra", "Da Terra à Lua", "Volta ao Mundo em 80 Dias" e "20.000 Léguas Submarinas".

"Uma Viagem Imersiva Extraordinária: Júlio Verne 200", inédita no Brasil, tem oito salas inspiradas nas obras clássicas do autor.