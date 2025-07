Intimação de Moraes, STF ameaçado: como ingerências dos EUA mexem em 2026?

Um dia depois de um post ameaçador em que o presidente dos EUA, Donald Trump, deu apoio ao ex-presidente brasileiro e réu Jair Bolsonaro, a Justiça da Flórida emitiu um pedido de intimação do ministro do STF Alexandre de Moraes -acusado de violar leis americanas por ter pedido que empresas de lá bloqueassem nas redes sociais perfis investigados por disseminar fake news e discurso de ódio aqui.

Raquel Landim informa que o governo brasileiro encarou a medida do tribunal da Flórida como uma "agressão estrangeira". "O trumpismo age a pedido do bolsonarismo contra os interesses do Brasil", disse um ministro à colunista.

Steve Bannon, ideólogo da extrema direita mundial e conselheiro de Trump, disse à colunista Mariana Sanches que o presidente americano está "aborrecido" e que deve impor sanções a Moraes "em semanas".