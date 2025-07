Haddad se reúne com Motta para discutir IOF e tentar reconciliação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann se reuniram na noite de ontem com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, para buscar uma saída para o impasse em torno do decreto de alta Imposto sobre Operações Financeiras. O objetivo do governo e da cúpula do Congresso é discutir um alinhamento para a saída do impasse em torno da cobrança do imposto - que está suspensa por decisão do STF - antes da audiência de conciliação que ocorre no próximo dia 15. Esse encontro, marcado por Alexandre de Moraes, tem o objetivo de buscar uma saída negociada para a crise. A derrubada do decreto pelo Congresso e a decisão de Lula de recorrer ao STF contra o ato do Legislativo escalou uma crise política que tem atrapalhado o andamento de uma série de outros projetos. Leia mais.

Gastos com apostas adiaram o ingresso de 34% dos jovens a universidades. Os dados são de um levantamento feito pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, que mostrou ainda que entre jovens do Nordeste e do Sudeste o indicador ficou acima da média geral. No NE, 44% afirmaram que não iniciaram estudos neste ano por conta de gastos com apostas online, e no SE foram 41%. Entre os integrantes das classes D/E, com renda familiar de R$ 1 mil em média, 43% afirmam que precisam parar de investir em bets para entrar na universidade —enquanto na classe A, em que a renda familiar é R$ 26,8 mil, o resultado é de 22%. As apostas também afetam jovens que já estão matriculados no ensino superior. Segundo a pesquisa, 14% deles disseram que já atrasaram o pagamento da mensalidade ou tiveram de trancar o curso. Veja todos os dados.

Câmara aprova urgência de projeto que reduz em 10% benefícios fiscais. Os deputados aprovaram por unanimidade ontem um requerimento de urgência para acelerar a tramitação e levar logo ao plenário o projeto de lei que reduz em pelo menos 10% os benefícios federais de natureza tributária, financeira e creditícia. Os benefícios estão projetados em R$ 678 bilhões no Orçamento de 2025, e o projeto prevê a redução escalonada em duas fases: "no mínimo" 5% em 2025, e 5% em 2026. A expectativa é que o texto seja apreciado em agosto, após o recesso parlamentar. Em paralelo, o Ministério da Fazenda prepara uma proposta para implementar o corte de uma única vez para todos os setores. O total dos incentivos de natureza tributária é estimado pelo ministro Fernando Haddad em mais de R$ 800 bilhões por ano. Leia mais.