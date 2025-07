Tarifaço de Trump mexe no tabuleiro de 2026. E o impacto real na economia?

O colunista Josias de Souza criticou o que chamou de "cinismo" da posição de Tarcísio, lembrando da dificuldade do possível candidato presidencial de "permanecer bolsonarista" e ter bom senso ao mesmo tempo.

Reinaldo Azevedo afirma que Tarcísio, em sua nota, ignorou os termos da carta "mafiosa" de Trump com ameaças a Lula e, de forma sabuja, preferiu atacar o presidente de seu próprio país.

Para a colunista Letícia Casado, o candidato do centrão e de parte do PIB valeu-se de "malabarismo" verbal para tentar justificar a ação do presidente americano que ele elogiou e cujo boné vestiu. Ele também mediu as palavras para manifestar apoio a Bolsonaro, mas tentando se distanciar do radicalismo bolsonarista.

Por sua vez, o colunista Graciliano Rocha destaca relatório do banco BTG que vê impacto econômico direto limitado na taxação e vislumbra um Lula fortalecido na eleição presidencial de 2026.

E a negociação?

Letícia Casado apurou que o governo Lula se vê num impasse, por considerar que a situação judicial do réu Bolsonaro é uma questão política, não econômica, e que não deve ser levada à mesa de negociação. A intenção do Planalto, segundo ela, é tentar um acordo no campo puramente econômico.