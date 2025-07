Trump sobretaxa Brasil em 50%, e Lula diz que usará lei da reciprocidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros, insinuando uma retaliação a atitudes das instituições brasileiras pelo julgamento de Jair Bolsonaro no STF, e a uma suposta censura às big techs norte-americanas. As taxas entrarão em vigor no dia 1º de agosto e o anúncio pegou o governo de surpresa porque representantes dos dois países estavam negociando um acordo e porque a relação comercial entre os dois países é superavitária para os EUA. Por enquanto, esta é a maior tarifa anunciada por Trump contra um governo estrangeiro para entrar em vigor em agosto.

Lula diz que vai usar lei de reciprocidade contra os EUA. O presidente convocou uma reunião de emergência com ministros logo após ter recebido a carta de Trump. Após o encontro, divulgou uma nota afirmando que "o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém". O presidente diz ainda que é falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano, e que "qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica". Em resposta aos supostos "ataques à liberdade de expressão" mencionados por Trump, Lula disse que "no Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira". Leia a íntegra da nota.

Analistas apontam que o motivo é político e não econômico. Na carta enviada por Trump ao presidente Lula —leia aqui a íntegra—, ele diz que a maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro "é uma desgraça internacional" e que o julgamento dele no STF "não deveria estar acontecendo", "é uma Caça às Bruxas que deve terminar IMEDIATAMENTE!". Trump afirma ainda que é "devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos" que foi definida a taxa de 50%. Ele faz referência às ações tomadas pelo STF contra plataformas americanas que descumpriram determinações judiciais no Brasil. O governo americano optou por aplicar uma sobretaxa alta ao Brasil apesar de ter uma relação comercial antiga e vantajosa.